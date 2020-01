L’emergenza della difesa azzurra: Manoals affiancato da Di Lorenzo

LA DIFESA

Manolas segnò di testa il gol del 3-1, oggi sta diventando leader, in assenza di Koulibaly è il nuovo riferimento del reparto con quel carisma che piace ai tifosi. Dopo la vittoria sulla Lazio è stato tra i primi ad incitare il pubblico, ha guidato la squadra sotto le curve, ha cantato Un Giorno all’Improvviso, quel coro che prima invidiava e ora gli appartiene. Al suo fianco, adesso, gioca proprio Di Lorenzo, che allo Stadium segnò il 3-3, la rete che sembrava decisiva e invece dal retrogusto amaro, considerato l’epilogo. Per l’emergenza della difesa, Gattuso si sta affidando sempre a lui come partner di Manolas, ma Di Lorenzo resta un terzino destro che presto, quando rientrerà Koulibaly o almeno Maksimovic, tornerà al suo posto. Ad esempio in Coppa Italia, in attesa di conoscere il nome della rivale, dato che Hysaj sarà squalificato. Fonte: Il Roma