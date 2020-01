PRIMAVERA 1 – Torino-Napoli 1-2, ecco le pagelle de “ilnapolionline.com”

Inizio di partita allo stadio Pieri di Chieri, equilibrato, dove il Napoli si chiude al meglio, concedendo poco ai padroni di casa granata allenati da Sesia. Gli azzurrini sono partiti con il piede giusto e sblocca la gara con il colpo di testa di Vrikkis, cross di Zedadka, il greco scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere del Torino Lewis. I granata rispondono con il tiro dalla distanza di Singo e Idasiak devia in calcio d’angolo. I partenopei però commettono un ingenuità con il portiere polacco che commette fallo da rigore, Ibrahimi trasforma dal dischetto. Il Napoli ha la palla per tornare in vantaggio con Vrikkis, ottimo intervento di Lewis che salva i padroni di casa. Il greco però si riscatta e approfitta di una difesa granata non attenta e con un diagonale realizza la doppietta, il tutto nasce dallo spunto di Vianni. Partita vibrante, gli azzurrini giocano di rimessa, ma il Torino sfiora il pari con Gonella, stavolta Idasiak salva con i piedi. Il portiere polacco si supera ancora con una parata d’istinto sul tiro di Munari. Ad inizio ripresa la musica non cambia, il Torino cerca la via del gol, i partenopei giocano di rimessa. I padroni di casa cercano l’assalto alla porta azzurra con Gonella, ma quest’ultimo trova sulla sua strada un super Idasiak che compie altri due miracoli. Nel finale il Napoli in contropiede spreca il terzo gol con Labriola, ma tutto solo manda sul fondo. Un successo che toglie gli azzurrini dall’ultimo posto e bissa il successo dell’andata contro il Torino. Ecco le pagelle della sfida in Piemonte.

Torino – Lewis 6; Singo 5,5, Marcos Lopez 5 (Moreo 5,5), Celesia 5,5, Ghazoini 6, Munari 6, Sandri 5 (Rotella 5), Greco 5,5, Kouadio 6 (Rocossa s.v.), Gonella 6, Ibrahimi 6 A disp. Trombini, Enrici, Siniega, Rotella, Ricossa, Bongiovanni, Garetto, Moreo, Kone, Onisa, Pirola All. Sesia 5,5

Idasiak 6,5 – La domenica del portiere polacco sembrava negativa, rigore procurato ingenuamente contro il Torino. Da quell’episodio, nega per ben 4 volte il gol del pari ai padroni di casa, soprattutto su Gonella per ben tre volte. Una domenica super per l’estremo difensore partenopeo.

Zanoli 6 – Sufficiente la partita, soprattutto nella fase difensiva, dove c’era da battagliera e si è comportato egregiamente.

Costanzo 6 – Per il terzino sinistro classe 2002, una prova di battaglia contro un Torino, che nel secondo tempo voleva pareggiare. Cresce con il passare dei minuti e alleggerisce in ripartenza.

Ceparano 5,5 – Per il regista ex Allievi non era una sfida facile, contro un avversario che lo ha messo sul piano fisico. Nel primo tempo tiene botta, meno nella ripresa dove non riesce a tenere palla e la squadra soffre.

Manzi 6,5 – Il difensore centrale è come sempre un leone in area di rigore, vince i duelli aerei e gioca al meglio contro un avversario che attacca con continuazione. Anche nelle giornate difficili lui c’è sempre.

Senese 6,5 – Dopo le ultime prestazioni non certamente brillanti, il difensore classe 2000 aveva bisogno di rifarsi e oggi ha ritrovato la verve dei giorni migliori. Lotta assieme a Manzi e merita la sufficienza piena.

Vrikkis 7 – Oltre Idasiak, l’eroe del match è il greco che segna la doppietta che regala tre punti pesanti sul campo del Torino. Il primo di testa scattando sul filo del fuorigioco, il secondo da rapace dell’area di rigore. Davvero un successo che ha il suo marchio. (Labriola s.v.)

Zanoni 5,5 – Il laterale esterno del Napoli, nonostante gli ampi spazi concessi dal Torino, non si è fatto trovare pronto per sfruttare le corsie concesse dai padroni di casa.

Vianni 6,5 – Le ultime partite l’ex attaccante della Virtus Entella non era apparso brillante, poco reattivo, oggi invece è stato determinante. Suo lo spunto che porta al gol vittoria di Vrikkis, poi in contropiede è letale e mette la palla per Palmieri che spreca. Davvero un motorino.

Zedadka 6 – Il franco-algerino nel primo tempo è stato davvero tra i più brillanti, splendido il cross dove nasce il gol di Vrikkis. Cala leggermente nella ripresa, dove perde la lucidità anche su un contropiede. (Virgilio s.v.)

Palmieri 5,5 – L’attacco del Napoli ha dato segnali confortanti, il classe 2000 però non è stato tra i più propositivi. Qualcosa di buono fa nel primo tempo, ma spreca il gol di testa da pochi passi. Angelini dovrà ridargli la via della rete quanto prima.

All. Angelini 6,5 – Il debutto sulla panchina dell’ex tecnico del Cesena è vincente. Non solo sfrutta le azioni che portano al gol, ma si vede una squadra organizzata. Ora servono altre prove per vedere il suo lavoro, ma chi ben comincia…

A cura di Alessandro Sacco