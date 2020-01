Gli agenti di Politano in sede con Marotta e Ausilio per presentare l’offerta azzurra

I DETTAGLI

Se la trattativa si è sbloccata è perché Politano ha finalmente dato il suo via libera al trasferimento. Al centro di un vero e proprio caso di mercato, con lo scambio saltato con Spinazzola della Roma appena una settimana fa, l’ala mancina dell’Inter aveva mostrato un po’ di reticenza al passaggio al Napoli perché voglioso di raggiungere la Roma, club nel quale è cresciuto e per il quale ha sempre fatto il tifo. Una volta svanita del tutto la possibilità di vestirsi di giallorosso, l’ex Sassuolo ha dato il suo ok al Napoli, accettando un contratto fino al 2024. Così ieri i due agenti del ragazzo hanno fatto visita all’Inter in sede, mettendo sul tavolo di Marotta e Ausilio l’intesa raggiunta con Giuntoli. Dai dirigenti nerazzurri è arrivato subito il benestare ed è stato intavolato di nuovo il discorso col Napoli, per il quale c’era già grande ottimismo. Di fatto adesso l’operazione resta solo da formalizzare e nei prossimi giorni, probabilmente dopo il weekend, sarà fatto. Fonte: Il Roma