PRIMAVERA 1 – Torino-Napoli 1-2, azzurrini avanti dopo il primo tempo

Allo stadio Pieri di Chieri esordio in panchina per il Napoli Primavera di Angelini sul campo del Torino e nella prima frazione gli azzurrini conducono per 1-2. I partenopei la sbloccano di testa con Vrikkis su cross di Zedadka. I granata però non si arrendono e pareggiano con Ibrahimi su rigore, in questo caso ingenuità del portiere Idasiak che esce a vuoto e commette fallo in area. Il Napoli però gioca di rimessa e torna avanti, con la doppietta del greco Vrikkis. Nel finale di primo tempo Idasiak si riscatta sulle conclusioni di Gonella e Munari.

TORINO – Lewis; Singo, Marcos Lopez, Celesia, Ghazoini, Munari, Sandri, Greco, Kouadio, Gonella, Ibrahimi A disp. Trombini, Enrici, Siniega, Rotella, Ricossa, Bongiovanni, Garetto, Moreo, Kone, Onisa, Pirola All. Sesia

NAPOLI – Idasiak; Zanoli, Costanzo, Ceparano, Manzi, Senese, Vrikkis, Zanoni, Vianni, Zedadka, Palmieri A disp. Mancino; Tsongui, D’Onofrio, Potenza, Labriola, Cavallo, D’Amato, Cioffi, Virgilio All. Angelini

Marcatori: 19’ Vrikkis (N); 25’ Ibrahimi (T) rig.; 30’ Vrikkis (N)

Arbitro: Mattia Caldera di Como; Ass1: Niedda; Ass2: D’Elia

Note: Ammonito: Sandri (T); Idasiak (N), Recupero: 1’ p.t.;

La Redazione