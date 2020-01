Gattuso congela la cessione di Llorente, ma nelle ultime settimane di mercato…

E LLORENTE?

Tra le due società nei giorni scorsi è stato imbastito un affare che potesse comprendere anche il prestito di Fernando Llorente fino a fine stagione. In un primo momento dal Napoli c’era stata apertura. Così il lavoro della dirigenza nerazzurra ai fianchi di quella partenopea sembrava potesse dare i suoi frutti. Gattuso, però, non ha dato il suo via libera alla cessione dello spagnolo, in virtù dell’infortunio di Mertens e della necessità di lavorare con le coppie anche in attacco (Llorente è l’alternativa a Milik). Per ora, dunque, la trattativa resta congelata, anche alla luce del fatto che l’Inter ha in mano un accordo con Giroud – ma non con il Chelsea – che non vorrebbe gettare nella spazzatura. Al momento si chiude solo per Politano, per Llorente si vedrà nell’ultima settimana di mercato. Fonte: Il Roma