La Juve Stabia agguanta il pareggio contro il Pisa nel recupero

BUONA DIFESA

La Juve Stabia si è difesa con ordine in un primo tempo di sofferenza, non disdegnando di costruirsi una sua occasione. Gli indugi si rompono subito, col Pisa subito a prendere le redini del match in mano. Dopo un quarto d’ora di predominio, Gucher viene fermato dalla traversa che salva la Juve Stabia. L’ex mediano del Frosinone è l’uomo in più dei nerazzurri, anche su calcio piazzato. Da una sua punizione, Fabbro sfiora il vantaggio (27′). Poco dopo ancora decisivo Provedel alla mezz’ora con una bella parata sul colpo di testa di Birindelli. Anche la Juve Stabia, però, ha la sua chance, l’unica della prima frazione, sempre da calcio piazzato.

Angolo di Calò e inzuccata di Fazio che manda di poco a lato. Nel finale di tempo salva tutto Vitiello sul tiro a botta sicura di Soddimo, a dimostrazione di una frazione di gara con diverse cose da registrare per i campani. Juve Stabia che ha provato ad agire di rimessa anche nel secondo tempo, iniziato col solito assedio del Pisa. Fra i più attivi sempre Gucher, ma col passare dei minuti i toscani è come se avessero perso smalto. Così i sussulti nel finale. Gori rischia la frittata, poco dopo il gollonzo di Masucci che, con una deviazione, beffa Provedel. Fino all’epilogo finale che sorride ancora una volta alla Juve Stabia. Fonte: Il Mattino