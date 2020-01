MERCATO – In estate addio doloroso per Mertens

Il Napoli per il mercato estivo sta pensando ad una rivoluzione in piena regola. Secondo il Corriere dello Sport, già sono arrivati Demme, Lobotka e Rrahamani, quest’ultimo per la sessione di Giugno. Senza dimenticare il già citato Politano che si aspetta i vari passaggi, ma anche per le cessioni. Dries Mertens sarà uno di questi, come si sa avrà a breve il contratto in scadenza e la società partenopea lo vuole convincere a rinnovare, ma al momento nessun cenno positivo. Tra l’altro il belga è ancora infortunato e non vede l’ora di rientrare quanto prima. In via di cessione anche Allan e Callejon, lo spagnolo avrà il contratto in scadenza, come il calciatore fiammingo, quindi si prepara un lungo restyling.

La Redazione