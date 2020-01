Politano corre verso Gattuso, prosegue la rivoluzione presidenziale

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la svolta per Matteo Politano al Napoli. I suoi agenti e il giocatore classe ’93 hanno accettato l’offerta del club azzurro, contratto fino al 2024 e ingaggio di 2 milioni. In serata limati gli ultimi dettagli con l’Inter, 25 milioni in tutto, fra prestito a 18 mesi e obbligo di riscatto bonus compresi. Il CdS conferma di una rivoluzione, che comprende i già arrivati nel mercato invernale Demme e Lobotka, più l’aggiunta di Politano e in estate di Rrahamani. Si spera sempre in Amrabat, ma la sensazione è che il centrocampista dell’Hellas Verona vada alla Fiorentina. L’esterno classe ’93 corre da Gattuso, in attesa di visite mediche e firma sul contratto.

La Redazione