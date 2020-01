Liga: Male il Barça, bene invece Villarreal e Siviglia

Sabato 25 gennaio ore 13:00

Espanyol-Athletic Bilbao 1-1 Villalibre (A) 12′, De Tomas (E) 63′

Ore 16:00

Valencia-Barcellona 2-0 Alba (V) aut. 48′, M. Gomez (V) 77′

Ore 18:30

Alavés-Villarreal 1-2 Bacca (V) 10′, Joselu (A) 80′, Nino (V) 90′

Ore 21:00

Siviglia-Granada 2-0 De Jong (S) 11′, Nolito (S) 34′

Espanyol-Athletic Bilbao. Al 12′ la sfida si sblocca con la precisa rasoiata di Asier Villalibre che si insacca nell’angolino, al 28′ Villalibre cercano la doppietta con un tiro di potenza dall’interno dell’area ma un difensore avversario si oppone col corpo. Nel finale di tempo non arriva il pareggio catalano così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0. Nel secondo tempo De Tomas sigla l’1-1 con un preciso tiro a fil di palo che trafigge Herrerin, col passare dei minuti l’Espanyol attacca cercando il pareggio e nel finale Lei Wu cerca il tiro a giro sfiorando il palo così la contesa termina in parità.

Valencia-Barcellona. Al 10′ il direttore di gara assegna un penalty ai padroni di casa per un fallo di Pique, ma Maxi Gomez si lascia ipnotizzare da Ter Stegen fallendo il rigore.Al 29′ Gameiro cerca il tiro dal limite ma il suo missile si infrange contro la traversa, nel finale id tempo Coquelin calcia a giro dai 20 metri ma Ter Stegen salva i suoi chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella ripresa Maxi Gomez riscatta l’errore dal dischetto con una rasoiata che trafigge Ter Stegen per l’1-0 valenciano dopo una deviazione di Jordi Alba, il Valencia attacca e al 77′ Maxi Gomez si conferma assoluto protagonista della sfida con un tiro dal limite che entra in rete a fil di palo per il 2-0 che piega il Barça chiudendo la contesa con la vittoria dei padroni di casa.

Alavés-Villarreal. La sfida si sblocca al 10′ con tiro a fil di palo di Carlos Bacca dopo l’assist di Moi Gomez, col passare dei minuti l’Alavés prova a reagire e al 31′ Joselu dal limite calcia a giro sfiorando il palo. Nel finale non arriva la reazione dei padroni di casa così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 in favore del Submarino Amarillo. Nella ripresa l’Alavés prova a reagire mentre il Villarreal si affida alle ripartenze, All’80’ però Joselu si rpesenta solo davanti al portiere e con grande freddezza insacca sotto al sette per l’1-1. Nel finale il Villarreal si riporta in vantaggio grazie alla rete di Nino che riceve da Trigueros per il 2-1 ospite che chiude definitivamente la sfida.

Siviglia-Granada. I padroni di casa si portano in vantaggio all’11’ con l’incornata di Luuk De Jong che insacca la sfera sotto al sette, al 17′ il Granada reclama per un calcio di rigore ma l’arbitro dopo aver rivisto le immagini al monitor lascia correre. Al 24′ Ocampos entra in area e calcia col mancino ma la sfera termina sul fondo, nel finale di tempo Nolito riceve palla in area e senza pensarci piazza la sfera a fil di palo chiudendo i primi 45 minuti. Nella seconda frazione Ocampos cerca la soluzione personale ma difetta in precisione, al 67′ Oliver Torres controlla e calcia dai 25 metri ma il suo tentativo manca il bersaglio. Nel finale non arriva la reazione del Granada così al triplice fischio il Siviglia si aggiudica la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 43-Real Madrid 43-Siviglia 38-Atletico Madrid 35-Valencia 34-Getafe 33-Athletic Bilbao 31-Real Sociedad 31-Villarreal 31-Osasuna 28–Granada 27-Betis 27-Levante 26-Alavés 23-Valladolid 22-Eibar 22-Mallorca 18-Celta Vigo 16-Espanyol 15-Leganés 14