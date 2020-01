(Grafico) Napoli/Juve – Maksimovic in panchina, Dybala favorito su Higuain

Domani sera si giocherà il tanto atteso big-match allo stadio San Paolo tra il Napoli e la Juventus per la seconda giornata di ritorno. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso la buona notizia e il quasi recupero di Maksimovic, anche se il serbo partirà dalla panchina. Per il resto Di Lorenzo al centro della difesa con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo ballottaggio Fabian Ruiz-Lobotka, con lo spagnolo in vantaggio. In casa bianconera recupero in difesa per Alex Sandro, mentre in vantaggio dubbio Dybala-Higuain, con l’ex Palermo che dovrebbe spuntarla sull’ex della sfida. Ballottaggio a centrocampo tra Matuidì e Rabiot. Ci sarà curiosità sull’accoglienza per Sarri davanti al suo vecchio pubblico.

La Redazione