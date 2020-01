Serie B: Al Catellani la sfida non va oltre il pareggio

Venerdì 24 gennaio ore 21:00

Empoli-Chievo 1-1 Tutino (E) 23′, Meggiorini (C) 49′

EMPOLI (4-3-3): Brignoli, Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli (Sierralta 80′), Ricci, Henderson, Frattesi (Mancuso 89′), Bajrami (Ciciretti 64′), Tutino, La Mantia. A disposizione: Perucchini, Branduani, Pinna, Sierralta, Nikolaou, Mancuso, Fantacci, Ciciretti, Belardinelli, Zelenkovs, Stulac, La Gumina. Allenatore: Muzzi.

CHIEVO (4-3-3): Semper, Dickmann, Cesar, Leverbe, Frey, Esposito, Segre, Obi (Ongenda 75′), Meggiorini, Garritano, Djordjevic (Valencia 72′). A disposizione: Pavoni, Nardi, Vaisanen, Rigione, Cotali, Brivio, Zuelli, Bertagnoli, Pucciarelli, Ongenda, Ceter, Rodriguez. Allenatore: Marcolini.

Arbitro: Aureliano.

Ammoniti: Obi (C) 19′, Antonelli (E) 20′, Cesar (C) 21′, Maietta (E) 28′, Frattesi (E) 40′, Frey (C) 45’+2′, Garritano (C) 69′, Sierralta (E) 83′, Ricci (E) 86′, Leverbe (C) 91′

Espulsi: Muzzi (E) 79′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 7′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 9′ col tentativo di La Mantia a lato dall’interno dell’area piccola. Col passare dei minuti i toscani alzano il ritmo e al 23′ Tutino arriva dal limite dopo un’azione personale e calcia sotto la traversa per l’1-0 empolese. Passano 4 minuti e Dickmann entra in area e dopo aver superato il diretto marcatore calcia a lato di un soffio. Nel finale di tempo Brignoli esce a vuoto su un cross così Segre calcia indisturbato ma Romagnoli salva sulla linea chiudendo la prima frazione col vantaggio toscano.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio clivense col facile tap-in di Meggiorini sul cross al bacio di Djordjevic. Al 52′ Esposito cerca il raddoppio veneto con un cross velenoso di Esposito a lato di pochissimo. Al 66′ Esposito ci prova direttamente su calcio piazzato ma Brignoli vola sotto l’incrocio respingendo con la punta delle dita. Nel finale Ceter sfonda sulla destra e serve Ongenda che da ottima posizione calcia sopra la traversa. Nel recupero l’Empoli cerca la vittoria col tiro dal limite di Ciciretti che termina contro il palo chiudendo la contesa in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 47-Pordenone 35-Crotone 34-Entella 30-Cittadella 30-Chievo 30-Salernitana 29-Frosinone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Juve Stabia 27-Pescara 26-Spezia 25*-Pisa 25-Empoli 24-Venezia 23-Cremonese 22*-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare