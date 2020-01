Procede spedita la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus

Domenica sera al San Paolo sarà di scena Napoli-Juventus, è previsto il pubblico delle grandi occasioni. La vendita dei tagliandi procede spedita, con il tutto esaurito in Curva B Superiore, da giorni in vendita anche quella inferiore. Pochi biglietti rimasti per i Distinti Superiori e la Tribuna Posillipo, poi sarà sold-out. Registrata nelle ultime ore un’accelerata anche per la Curva A. È attesa grande affluenza, per un San Paolo che si accende dalla passione dei suoi tifosi, dopo un periodo negativo anche dal punto di vista delle presenze sugli spalti.