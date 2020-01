G. Di Marzio: “Lunedì visite mediche per Politano. No della Spal per Petagna”

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato l’originale” il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie del Napoli. “In questi minuti ci sono stati contatti tra Marotta e Chiavelli per limare gli ultimi dettagli per Matteo Politano. La formula è prestito a 2 milioni per 18 mesi, obbligo di riscatto a 18 + 2 di bonus. Lunedì l’esterno classe ’93 svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, dove le fece due settimane fa nell’affare Spinazzola poi saltato all’ultimo momento. Llorente invece resterà a Napoli, quindi l’Inter andrà dritto su Giroud. Il club azzurro aveva pensato a Petagna per sostituire lo spagnolo, la Spal ha detto di no, perciò si rimarrà con l’ex del Tottenham e Juventus”.

La Redazione