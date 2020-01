Politano rientra nel gradimento di Gattuso, perfetto nel suo 4-3-3

Il Napoli resta lanciato sull’affare Politano ed è più avanti di tutte perché è il club che si è mosso in maniera più concreta, anche se ieri sul giocatore si è fatto avanti un altro concorrente, il Siviglia, che ha manifestato interesse sia all’Inter che all’entourage dell’attaccante. Quindi, si legge su Il Mattino, per l’esterno è entrato in corsa anche il club spagnolo. Il Napoli ha scelto di puntare in maniera forte su Politano vedendo in lui il sostituto di Callejon che è scadenza di contratto, ma non ha rinnovato e sempre più difficilmente lo farà. Quella di Politano, quindi, sarebbe una soluzione importante per il futuro, ma anche per l’immediato, perché aumenterebbe le potenzialità offensive del Napoli: si tratta infatti di un attaccante gradito a Gattuso e che entrerebbe a meraviglia nel suo 4-3-3.