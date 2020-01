SERIE B FEMMINILE – Sfida casalinga contro il Cesena per il Napoli

Il Napoli femminile domenica alle ore 14,30, presso il campo di Casarciano a Nola, affronterà il Cesena per la prima giornata di ritorno di serie B femminile. Il tecnico delle azzurre Geppino Marino, ha chiesto alle ragazze la giusta concentrazione contro un avversario alla sua portata, ma da prendere con le molle. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida. “Sta per iniziare un altro campionato – ha spiegato il tecnico del Napoli Femminile – nel quale non c’è margine di errore. Abbiamo preparato la gara con il Cesena nei minimi dettagli, sperando di venire a capo di un avversario difficile. Stiamo crescendo nella gestione delle partite e del possesso palla, dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni per restare nei piani alti della classifica fino in fondo”.

La Redazione