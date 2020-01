Ore frenetiche per il mercato del club di De Laurentiis, per il presente ma anche per il futuro. Il collega de “la Gazzetta dello Sport” Nicolò Schira aggiorna su twitter in tempo reale. “Il #Napoli prepara il rilancio definitivo per Sofyan #Amrabat. Al centrocampista verrà offerto stipendio da €2,1M netti a stagione per convincerlo. Col #Verona accordo da 1 mese (€15M+1bonus) e Setti vuole mantenere la parola data a Giuntoli. Ore calde”.

