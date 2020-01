Mauro: “Il Napoli i casini se li è creati da solo”

Così Massimo Mauro dalla sua lunga intervista rilasciata a Il Mattino (Leggi qui l’edizione completa)

A proposito, lei che idea si è fatto dei problemi del Napoli?

«Penso che i casini se li siano creati da soli. Fosse iniziata male la stagione dal punto di vista dei risultati, forse avrei potuto anche capire, mentre pian piano ho avuto l’impressione che non siano andati i rapporti tra le persone. Credo sia stata una sconfitta un po’ di tutti. Non mi pare che la squadra abbia perso le prime 7 gare di fila all’inizio: invece c’era qualche piccola difficoltà e tutto è crollato. Io per primo sono rimasto sorpreso».

Dal punto di vista strettamente tecnico cosa c’è che non le piace di questa squadra?

«Il Napoli va considerato nella sua totalità, non è solo questione di attacco o difesa che non vanno. L’annata è iniziata male e proseguita molto peggio. A questo punto speriamo finisca bene. Credo si tratti di un concorso di colpe da parte di tutti. E ora meno si parla, meglio è».