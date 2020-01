Mauro: “Fui io a voler venire a Napoli a tutti i costi! Dela/Maradona? Una battuta e basta”

Mauro lo ha dichiarato nella sua lunga intervista rilasciata a Il Mattino (Qui l’edizione integrale)

Tra gli osservati speciali di domenica ci sarà Maurizio Sarri, ma anche lei ha vissuto questa partita da ex.

«Il calcio di adesso non è paragonabile a quello di allora. Io volli andare a Napoli a tutti i costi. Sono stato io a voler fare un’altra esperienza. Ora il professionismo è più esasperato. Dopo 3 anni gli uomini, prima ancora che gli allenatori o i calciatori, vogliono fare altre esperienze. Personalmente ritengo Sarri una persona curiosa e intelligente e quindi la sua scelta non mi scandalizza».

E la sua Juve le piace?

«Questa Juve è fortissima nel numero di giocatori che ha e Sarri è stato molto intelligente nel non stravolgere il dna che aveva. Pian piano sta provando a cambiare un po’ ma siccome sa il fatto suo lo sta facendo con calma. Ha degli uomini con precise caratteristiche».

Una battuta su De Laurentiis che in un’intervista ha dichiarato che Maradona è stato un handicap per Napoli.

«Penso sia stata una battuta. Voleva dire che è stato talmente forte e bravo che poi dopo era impossibile replicare quanto ha fatto. Per altro in quel Napoli non c’era solo Maradona, ma tanti altri giocatori pazzeschi». Fonte: IL Mattino