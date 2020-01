Stanislav Lobotka ritrova Cristiano Ronaldo dopo 2 anni

SECONDO INCROCIO

Lobotka, Ronaldo, l’ha sfidato solo una volta da avversario. Il 7 gennaio 2018 partì dalla panchina, il Celta Vigo era sotto 2-1 contro il Real Madrid, lo slovacco entrò al minuto 73 (al posto di Radoja) e nel finale visse da protagonista, in campo, la rete del pareggio. Una ventina di minuti rincorrendo CR7, troppo poco per dire d’averlo sfidato, per questo (anche, non solo) Lobotka spera di ritrovare una maglia da titolare già domenica contro la Juventus. Sarà come riprendere a correre dopo aver smesso al minuto ventidue della sfida contro la Lazio, uscito troppo presto ma per far posto a Luperto, nel pieno dell’emergenza dopo il rosso a Hysaj. Può capitare anche questo in una notte considerata speciale. Fonte: CdS