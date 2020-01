Il Mattino – Per Politano Giuntoli lavora su due fronti

Il Napoli resta avanti su Politano, trattativa apertissima con l’Inter e discorso molto ben avviato con l’esterno offensivo nerazzurro. Il ds Giuntoli lavora su due fronti: formulata l’offerta al club nerazzurro (20 milioni più bonus) e all’attaccante (contratto di 4 anni e mezzo da 1.8 milioni più bonus). C’è da trovare però la piena convergenza sulle cifre e sulle modalità dell’affare: il Napoli vorrebbe siglare un prestito di 18 mesi fissando nel 2021 la cifra del riscatto, come riporta il Mattino, invece l’Inter punta al prestito con obbligo di riscatto a giugno e come cifra complessiva punta a chiudere a 25 milioni. Si tratta ancora, quindi, e resta opzione concreta l’inserimento di Llorente che andrebbe in prestito ai nerazzurri per sei mesi, così si abbasserebbe un po’ il costo dell’operazione. Ma ci sono valutazioni in corso dei due club: Conte, infatti, preferirebbe Giraud come alternativa da prima punta a Lukaku, il Napoli invece potrà privarsene puntando su Mertens (che non ha ancora rinnovato con il Napoli, ipotesi però che resta ancora in piedi) come alternativa a Milik per il resto della stagione o prendendo un’altra prima punta subito.

La Redazione