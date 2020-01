Voci dalla Premier, il Napoli su un difensore mancino bosniaco

Dopo l’ufficialità della cessione di Tonelli alla Samp e in attesa di capire se Younes accetterà di raggiungerlo in blucerchiato, il ds Giuntoli continua a lavorare anche in vista della prossima stagione: l’obiettivo è sempre quello di definire l’acquisto dal Verona del centrocampista marocchino, Sofyan Amrabat (23 anni). Nel frattempo, dall’Inghilterra raccontano di un altro nome interessante per il mercato del Napoli: Sead Kolasinac, 26enne esterno difensivo mancino dell’Arsenal e della Nazionale bosniaca. Fari accesi.

La Redazione