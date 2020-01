Mertens, contratto “principesco” del Monaco

Il futuro di Mertens, tra campo e rinnovo con il Napoli, è sempre più incerto. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il terreno di gioco, non lo vedrà protagonista contro la Juventus, poche speranze contro la Sampdoria, quindi anche il viaggio in Belgio per curarsi, non ha ancora sortito effetti. Novità invece sul suo futuro contrattuale, non con il club azzurro, dove c’è distanza sui bonus, ma dal Monaco. La società monegasca gli offrirebbe un contratto biennale, a 5 milioni a stagione, sono una bella tentazione per il giocatore fiammingo. I partenopei restano sui 4 milioni +bonus, ma non è ancora convinto Mertens, perciò il Monaco, senza dimenticare il Dortmund e il West Ham.

La Redazione