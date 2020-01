Tra poco nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti di Politano

L’intesa con l’Inter è stata raggiunta: prestito con obbligo di riscatto per 18 mesi per una cifra vicina ai 25 milioni con la possibilità di inserire nella trattativa Llorente. Ma il Napoli aspetta il sì di Matteo Politano. Per questo in mattinata è previsto un altro incontro tra Giuntoli e gli agenti del calciatore (Lippi e Pennacchi) per provare a trovare un accordo definitivo sul contratto. Si potrebbe, quindi, già provare a chiudere, visto che i presupposti per giungere alla fumata bianca sembrano esserci tutti.

