L’andamento dell’udienza della vicenda ritiro/multe

L’udienza, andata in scena presso la IX Sezione presieduta dal giudice Arduino Buttafoco, ovviamente al cospetto del legale azzurro, Mattia Grassani, è stata lunga e articolata. Rigo ha indicato come arbitri per i propri assistiti gli avvocati Luigi Fazzo, Enrico Barraco e la professoressa Elena Zucconi Galli Fonseca e ora attende una risposta. Nei prossimi giorni, per la precisione. I rappresentati degli altri giocatori, pur non avendo rilevato la medesima problematica presunta nei confronti di Piacci, hanno invece indicato gli avvocati Marcello De Luca Tamajo e Francesco Macrì: le questioni, insomma, non saranno trattate collettivamente. Il primo effetto immediato, dicevamo, è l’ulteriore rallentamento della discussione davanti al Collegio Arbitrale della proposta di multare i 24 calciatori che il 5 novembre, dopo la partita di Champions al San Paolo con il Salisburgo, si rifiutarono di rientrare in ritiro al centro sportivo di Castel Volturno, a differenza dell’allora tecnico Ancelotti e dei vari staff. L’ammontare delle multe, per la cronaca, si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro (le sanzioni sono state inflitte individualmente; escluso l’infortunato Malcuit).

Fonte: CdS