SPUD: “Napoli-Juve? Mi auguro di vedere una squadra cazzuta”

Ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, SPUD (profilo Twitter sforna bombe di mercato): ”Napoli-Juventus? Nessun effetto, tanta stima per Sarri. La fase difensiva della Juventus, oggi, è pericolante. Se il Napoli sta con la testa alla battaglia, può fare una vittoria in scioltezza. Ho visto un Lorenzo Insigne incredibilmente forte, di nuovo incitamento verso i tifosi, abbracci tra compagni e questo non ce lo può togliere nessuno. Mi auguro che il Napoli possa partire con Luperto in panchina e di vedere una squadra cazzuta”.