Sal Da Vinci:”Spero sia stata la svolta sia emotiva che tecnica, lo meritano i ragazzi”

Il cantante Sal da Vinci parla cosi al Il Mattino :

«Ero allo stadio, è stata una bellissima festa.Il San Paolo così caldo ha trasmesso una notevole energia.Ha fatto la differenza in modo netto. E’ come se io mi esibissi in un teatro semivuoto: sarei sempre professionale, ma è chiaro che una certa freddezza la noterei. Avere invece 1500 spettatori che cantano, trasmette una carica enorme. È quello che è successo contro la Lazio: gli azzurri, Insigne in testa, hanno giocato bene anche perché spinti dal pubblico. Spero sia stata la svolta sia emotiva che tecnica, lo meritano i ragazzi e Gattuso, da troppo tempo alle prese con questa “influenza”.

Domenica contro la Juve – conclude – con un pubblico così nulla è precluso». In curva sono tornati i tifosi storici anche se non è rimasta inosservata l’occupazione delle scalette e delle vie di fuga, sotto osservazione da parte degli organi competenti.