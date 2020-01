Il Napoli per Diego è stata una scelta di vita dopo la Bundesliga

LA SUA PARTITA. In realtà a Demme è stato sottratto il palcoscenico «naturale» per il quale è stato inseguito e acquistato (per dodici milioni di euro), chiedendogli – e stavolta davvero, di assumersi una autentica scelta di vita. Lasciare il Lipsia, la capolista della Bundesliga, la candidata autentica per strappare lo scettro alla «tirannia» del Bayern, da sacrificare per assecondare i propri sogni e quello del papà, emigrato in Germania troppo giovane ma quanto basta per non dimenticare l’Italia. A ognuno il suo e Demme s’è staccato da quella favola e se n’è costruita una tutta sua, sistemandosi praticamente al fianco di Gattuso, il poster della propria adolescenza. Per scoprire un altro calcio, un altro mondo, praticamente il suo. FonteCdS.