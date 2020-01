D’Angelo: “Politano era al centro del progetto Spalletti, con Conte invece…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Inter e Napoli sembravano un po’ distanti, ma in serata c’è stato un caldo ottimismo per Politano. Il giocatore si è preso qualche ora per capire le intenzioni della Roma, perché aveva già un accordo con loro. Il Napoli fa sul serio, ha messo bei soldi sul piatto, per ingaggiarlo e farne uno dei perni del nuovo ciclo. Politano l’anno scorso era al centro del progetto Spalletti, con Conte è finito dietro nelle gerarchie ed è giusto cambiare aria. Dalle indiscrezioni si parla anche di uno scambio Allan-Vecino, anche per soli 6 mesi. Giroud? Se l’Inter prende Llorente a quel punto Giroud salta. Considerando le liste bloccate, uscendo Llorente che è uno straniero, il Napoli potrebbe guardarsi intorno per un terzino”.