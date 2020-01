Altra tegola per la Roma: dopo Zaniolo si ferma anche Diawara. Il centrocampista ex Napoli durante la partita contro la Juventus è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 76′ per infortunio. Il giornalista Sky, Angelo Mangiante, riporta un possibile stop di 3 mesi per il giocatore: Lesione al ginocchio, menisco esterno. Stesso arto già operato a ottobre dal professor Mariani, in quel caso però fu il menisco interno.