Le scelte di Gattuso per la Juve: Squadra che vince non si cambia, ma…

SCELTA

Cinque giorni aiutano e recuperare e tra la Lazio e la Juventus c’è una forbice ampia per sfuggire al turn-over e puntare su certezze che ormai Gattuso ha scolpito nell’erba di Castel Volturno, complice pure (ma non solo) le difficoltà di ritrovare i propri galacticos: in porta, sembra lampante, ci sono gerarchie cristallizzate e Ospina s’è sistemato dinnanzi a Meret; la linea a quattro che andrà incontro a Cristiano Ronaldo rimarrà sostanzialmente immutata, con Di Lorenzo centrale e Hysaj, che non ha neanche sudato, a destra; davanti, non si cambia e probabilmente neanche in mezzo, dove s’è intravista solidità ed equilibrio. Soltanto un’entrata in tackle vigoroso (si fa per dire) di Allan potrebbe costringere Gattuso a riflettere per intervenire sulla formazione. Però squadra che vince, al massimo, si ritocca…. Fonte: CdS