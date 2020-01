Mercato Napoli – Su Younes spunta un interesse dalla Liguria

Amin Younes è vicino all’addio al Napoli in questa sessione di calciomercato. Sul tedesco c’è l’interesse di molti club della Bundesliga, ma anche in Italia oltre al Torino, si è mosso il Genoa che è in cerca di un rinforzo per l’attacco. Oltre al ritorno di Iago Falque, i genoani nelle utime ore hanno mostrato interesse per Amin contattando il Napoli. C’è da trovare l’intesa con gli azzurri e battere la numerosa concorrenza sul calciatore.