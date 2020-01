Giuntoli, Davide Lippi e Luca Pennacchi: i dettagli del contratto di Politano

Cristiano Giuntoli poco dopo colazione, si è messo in viaggio verso Milano per dare il via – consapevolmente – un «menage a trois» che include Politano (26), Llorente (35 tra un mese) e Giroud (33), ognuno a modo suo infilato in questo mega affare che muove soldi (tanti) ed emozioni. Ci vuole poco ad allestire un’autentica fiera dei sogni, che ognuno vive a modo suo: Matteo Politano, legittimamente, pensava e sperava di andare alla Roma (la squadra della sua città, quella della sua giovinezza) ma ora ch’è ha avuto percezione delle difficoltà, ha lasciato che il destino facesse il proprio corso in quell’appuntamento, all’ora del tè tra Giuntoli, Davide Lippi e Luca Pennacchi, il proprio management, che hanno ascoltato la proposta del Napoli (quattro anni e mezzo, due milioni e due di euro) e hanno cominciato a pensare che si possa fare. Se la Roma non pareggia l’offerta del Napoli all’Inter, la preferenza espressa a suo tempo per i giallorossi da parte del giocatore passa in secondo piano. Fonte: CdS