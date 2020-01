Giudice Morello:”San Paolo senza bandiere, cori e senza colori è un cimitero”

Oggi nelle pagine de Il Mattino è intervenuto il giudice Tullio Morello per parlare del clima San Paolo :

Il giudice Tullio Morello era al San Paolo e conferma:

«Sono molto contento del ritorno dei tifosi nelle curve e dei cori di incitamento. In alcuni casi la loro è stata una protesta civile e condivisibile, perché un San Paolo senza bandiere, cori e senza colori non è uno stadio e neanche un teatro, ma un cimitero.

Vorrei infine smontare la criminalizzazione delle curve: ho amici, professionisti e non, che frequentano da sempre quel settore, che non è luogo di illegalità. È ovviamente giusto perseguire i reati eventualmente commessi, ma ci sono tante persone che vanno per divertirsi. Nello stadio da sempre non ci sono barriere culturali e sociali, se deve finire anche questo viene meno la passione ».