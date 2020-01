Sono ore frenetiche per l’affare Napoli-Politano, già oggi potrebbero esserci novità in merito. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto aggiorna in tempo reale. “Nei piani del #Napoli #Politano può essere l’erede di #Callejon, il cui rinnovo non è mai sta una priorità. Per questo #DeLaurentiis è pronto a investire 25 milioni (prestito con obbligo ma pagabili in due o tre rate, entro il 2022) per un esterno valido adesso e per il futuro”.

La Redazione