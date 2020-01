La tifoseria del San Paolo è attesa dall’impegno contro la Juve

IL RITORNO

Avevano annunciato la loro presenza già da due giorni e a gran voce invocavano anche il ritorno allo stadio da parte di tutti i tifosi, perché anche loro avevano capito l’importanza della presenza allo stadio degli appartenenti alle frange più rumorose. Certo, il pubblico del San Paolo non è quello delle grandi occasioni, ma l’atmosfera ci mette poco a riscaldarsi. In curva B le bandiere sventolano fin dal riscaldamento, mentre al fischio d’inizio dalla curva A si solleva uno striscione grande e grosso «Solo per la maglia», messaggio chiarissimo per giocatori e società. Alla fine, quando Insigne richiama la squadra e la porta sotto le curve per esultare, è festa grande. Il capitano batte le mani e poi indica i tifosi, come a dire «Questa vittoria è per voi», messaggio chiarissimo per una tifoseria che adesso contro la Juventus domenica sera sarà chiamata a un’altra serata impegnativa. Fonte: Il Mattino