Il 2020 di Lorenzo Insigne è iniziato con un altro passo

I GOL IN COPPA

Insigne dopo la doppietta con i due rigori messi a segno contro il Perugia, segna anche contro la Lazio e torna alla rete su azione che gli mancava dal match di Champions League a Salisburgo del 23 ottobre e cioè da tre mesi. Sta ritrovando le reti al San Paolo con continuità dopo un digiuno casalingo che durava da otto mesi e cioè dalla rete messa a segno su rigore il 5 maggio scorso contro il Cagliari. Ora sono sette i gol in stagione, i tre in Coppa Italia, i tre in campionato tutti in trasferta (la doppietta a Firenze nella partita della prima giornata e il rigore a Lecce) e quello in Champions in Austria. Fonte: Il Mattino