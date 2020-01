Mercato – La Spal non cede Petagna e Younes punta i piedi

Llorente e il Barcellona, se ne parla anche in Spagna, per cui non si tratta solo di rumors, ma il Napoli, pur volendo pensare al probabile affare, deve prima trovare un altro attaccante. Gattuso ha pensato a Petagna, ma la Spal ha detto di no. Oltre al nome della punta di Semplici, in agenda anche Caputo del Sassuolo e Lasagna con l’Udinese. Resta in piedi la pista che porta a Politano. Sul fronte cessione arriva la firma di Gaetano alla Cremonese mentre Younes continua a puntare i piedi: il Torino è la squadra che in Italia sembra quella disposta a pagare di più, ma l’ex Ajax pensa ad altro, magari al Bayer Leverkusen.

Fonte: Il Mattino