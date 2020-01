Le panchine azzurre commentate dal Cds e Mattino

Così Mattino e CdS giudicano quelli subentrati dalla panchina, sono d’accordo solo su Elmas (6,5). Mentre per quel che riguarda Luperto e Fabian i voti sono discordanti. Il difensore azzurro prende 5,5 dal CdS, mentre per Il Mattino Luperto merita 6,5. Invece Fabian Ruiz prende 6,5 da Il Mattino, mentre per il CdS lo spagnolo non ha regalato una prestazione memorabile.

Cds

Elmas (22’ st) 6,5 – Di impatto che brucia, un messaggio perché si sappia che lui è lì.

Luperto (22’ pt ) 5,5 – Svirgola e trema, non s’è ancora tolto da dentro le paure e le insicurezze. Ma poi si sveglia e ci sta.

Fabian Ruiz (32’ st) sv – Si abbina a Demme, nell’ultimo quarto d’ora che gli tocca, per dare consistenza e freschezza.

Mattino

6,5 FABIAN RUIZ

Sembra più a suo agio con un regista, anche perché viene liberato dai compiti di copertura del campo. Quando entra la gara è divenuta una sfida per uomini duri, dove non c’è più il fioretto ma solo la clava. E lui non tira mai dietro la gamba, anche quando il ritmo della partita diventa davvero acceso.

6,5 ELMAS

Prende il posto di Callejon e gioca con saggezza: è il primo ad attaccare il portatore di palla della Lazio (che nel finale è quasi sempre Patric) e macina per questo tanti chilometri all’inseguimento di pallone e avversario: c’è da stringere i denti e lui si cala alla perfezione nella gara di lotta .

6,5 LUPERTO

Subito al posto giusto, talvolta va in difficoltà quando è costretto a usare il destro che non è il suo piede. Ma non se la cava male, tenendo conto dei diabolici avversari e delle palle in successione che deve spazzare in area: solo in un’occasione rinvia in affanno ma per il resto difficile passarlo.