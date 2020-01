Che grande paura per il Barcellona! I blaugrana vincono 2-1 a Ibiza nel 3° turno di Copa del Rey ma con molta fatica. Un pò di turnover in campo per il Barça (senza Messi), che va in svantaggio al 9′ min con Martin. La squadra di Setièn riesce a pareggiarla al 72′ min con Griezmann, che poi realizza la doppietta e la rete del sorpasso al 93′ min. Blaugrana qualificati ai 16esimi di finale