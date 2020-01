G. Gaetano: “Ho accettato la Cremonese per crescere professionalmente”

Quest’oggi c’è stata la presentazione in conferenza stampa alla Cremonese per il classe 2000 di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano. Il ragazzo di Cimitile ha parlato della sua nuova avventura con la maglia grigiorossa e erediterà la numero 10 lasciata da Soddimo. “Sono qui per crescere – ha spiegato – Se mi auguro di seguire le orme di Castrovilli? Assolutamente, Cremona è stata una parte fondamentale del suo percorso di crescita”. Parlando delle caratteristiche tecniche, il calciatore ha evidenziato la sua propensione offensiva: “Nel Settore Giovanile ho giocato prevalentemente come trequartista o seconda punta, ma all’occorrenza posso ricoprire anche altri ruoli”.