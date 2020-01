Chiariello: “Demme subito cuore napoletano, Insigne grande capitano!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Mi piace a volte cercare di eliminare da me stesso quello spirito tifoso che annebbia i giudizi. È faticoso andare controcorrente, ma devo farlo: successo estremamente importante, una speranza per l’Europarlamentare League, però se Gattuso avesse perso anche questa non avrebbe più avuto un futuro napoletano. Demme subito calato nel cuore napoletano, Insigne grande capitano, tifosi tornati e grande feeling, detto questo, non è successo niente: il campionato riparte. Arriva la Juventus al San Paolo e rischiamo la 5ª sconfitta in 6 partite. Abbiamo dato segnali importantissimi, ma il guado è da attraversare”.