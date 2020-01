La Juventus conduce per 2-0 contro la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia, con i gol di Cristiano Ronaldo e del centrocampista Bentancur. Ma per Sarri non ci sono buone notizie dall’infermeria. E’ uscito verso la fine del primo tempo il laterale Danilo per un problema muscolare. Viste le assenze di Chiellini, Demiral, De Sciglio e il dubbio Alex Sandro, per il tecnico della Juventus non è certo una notizia positiva.

La Redazione