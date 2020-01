Le lacrime arrivano al capitano e lui risponde al piccolo Mario

Gli occhioni azzurri hanno colpito. E affondato. Quelle lacrime vere, sincere, evidenziavano dolore e delusione. Hanno inondato il web e non potevano non giungere negli spogliatoi. Se poi riescano a scatenare la reazione che si attende da mesi, non è dato saperlo. Magari riusciranno a far capire che l’unico modo per uscirne è mettere da parte rancori e veleni personali, per pensare al bene del Napoli. Ammesso e non concesso che interessi ancora a qualcuno. A Mario, il giovanissimo tifoso napoletano immortalato dalle telecamere in lacrime dopo la sconfitta del Napoli con la Fiorentina sabato al San Paolo, nel giorno del suo onomastico, del Napoli interessa eccome. Tanto da piangerne a dirotto. Ieri, però, per lui c’è stata una bella sorpresa: un videomessaggio di Lorenzo Insigne.

Il capitano gli ha detto: «Ciao Mario, tantissimi auguri di buon onomastico», dice Lorenzino. «Mi dispiace che hai pianto per il risultato, però ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi. Ti aspettiamo allo stadio, un abbraccio!»