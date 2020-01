Tonelli verrà liberato appena si verificheranno due condizioni

Il mercato non è solo “entrata”, ma anche altro, ad esempio «uscite»: con la Sampdoria c’è qualcosa che somiglia assai ad una stretta di mano per Tonelli, che verrà «liberato» non appena Koulibaly o Maksimovic si ristabiliranno. Rientrando – la «normalità» nell’organico difensivo si potrà chiudere l’affare. Intanto Younes, che piace assai al Torino, deve semplicemente decidere cosa fare del suo immediato futuro. Sospeso anche tra la Germania e la Turchia, ipotesi che un po’ lo affascinano e un pochino no.