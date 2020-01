COPPA ITALIA – Napoli-Lazio 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli contro la Lazio doveva dare dei segnali di carattere e personalità e ci riesce contro una super squadra come quella di Simone Inzaghi. Pronti via e gli azzurri passano, Insigne si libera di un avversario e batte Strakosha. Gli ospiti hanno subito l’occasione per pareggiare con Immobile, ma il numero 17 sbaglia dal dischetto. I partenopei restano in dieci per il doppio giallo ai danni di Hysaj. Anche la Lazio resta in dieci per l’espulsione di Lucas Leiva. Nel secondo tempo palo di Milik, poi traversa di Immobile, ancora legno per il Napoli con Mario Rui e per i biancocelesti palo con Lazzari. Successo che fa morale per il carattere e la determinazione. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo che stasera ha incitato come non mai dal primo all’ultimo minuto.

Top

Manolas 7 – Il difensore greco stasera si è dimostrato un muro, in tutti i sensi. Ha reso inefficace Caicedo e fino alla fine non ha sbagliato nulla, davvero insuperabile.

Mario Rui 6,5 – Il terzino portoghese, assente per squalifica contro la Fiorentina, rientra contro la Lazio e si riscatta dalle ultime partite non brillanti. Bene in fase difensiva e nel finale sfiora il gol a giro. Se ritrova la continuità può essere un valore aggiunto.

Demme 6,5 – Esordio dal primo minuto da parte dell’ex Lipsia e si nota che con lui in campo è un’altra musica. La palla gira velocemente e anche nel recupero è sempre il primo ad arrivare. A tratti forse esagera nella foga, ma nel complesso ottima prestazione.

Lobotka 6,5 – L’ex Celta Vigo, anche se per venti minuti, ha dimostrato quanto vale. Suo lo spunto che assieme a Zielinski serve per la rete di Insigne, poi è davvero instancabile. Esce dal campo ma i primi approcci non sono male.

Insigne 7,5 – Il capitano del Napoli sblocca la partita con uno splendido spunto e batte Strakosha. Ma la partita del numero 24 è stata strepitosa, a tutto campo, trascina la squadra e tocca la palla come un ballerino. Esce dal campo tra gli applausi, davvero meritatissimi.

Flop

Luperto 5 – L’ingresso in campo del classe ’96 doveva tamponare gli assalti della Lazio e per un tempo ci riesce. Nel secondo tempo va in affanno e rischia di commettere degli errori in area azzurra. Non è ancora sicuro, stavolta però la squadra vince.

Hysaj 5 – Il terzino albanese in venti minuti si becca due gialli. Il primo per necessità per evitare che Caicedo possa segnare di testa, ma il secondo giallo ci ha messo troppa foga. Non ci sarà per la sfida di andata di semifinale di Coppa Italia.

La Redazione