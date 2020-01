Simone Inzaghi: “Non sarà convocato per Napoli Luis Alberto”

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match del San Paolo valevole per i quarti di Coppa Italia. “Il Napoli? In questo momento è in crisi di risultati, però conosciamo il suo valore tecnico, perciò sarà per noi una partita difficile. Il match a mio avviso sarà deciso da episodio, però andremo a giocarcela per vincere. Su Luis Alberto posso dirvi che non sarà convocato, resterà a Roma per prepararsi al meglio per il derby. Per domani sera valuterò chi ha recuperato in due giorni e mezzo, però sarà una gara importante, dove vale la semifinale, poi penseremo alla Roma. Oltre a Luis Alberto, non ci saranno Lukaku e Marusic”.

La Redazione