Gattuso ritrova la Lazio in Coppa Italia dopo la semifinale dell’anno scorso

AMARO QUARTO

Un anno fa il Napoli è uscito dalla Coppa Italia ai quarti, battuto per 2-0 al Meazza dal Milan di Gattuso: doppietta del giovane bomber Piatek. Ancelotti provò a non prendersela troppo. «Siamo molto dispiaciuti, usciamo da una competizione alla quale tenevamo,ma la stagione è lunga. Ci dobbiamo riprendere da questa batosta e nei prossimi giorni dobbiamo essere bravi a pensare alle partite che verranno».

Commentò, pensando che quella caduta fosse in fondo un contraccolpo psicologico per l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta un mese prima a Liverpool. Sarebbe stato, invece, l’inizio di una seconda negativa fase della stagione 2018-2019, acuita dall’infortunio di Albiol e dalla cessione di Hamsik, una perdita di due capitali tecnici che non è stata fronteggiata nei mesi successivi.

Il Napoli avrebbe confermato il secondo posto alle spalle della Juve perché del suo passo claudicante non approfittarono altre squadre. Gattuso e il Milan avrebbero chiuso il cammino in Coppa Italia nel turno successivo, perdendo la semifinale contro la Lazio: dopo il confortante 0-0 all’Olimpico, il colpo basso del gol di Correa al Meazza. Nelle due esperienze da allenatore Rino ha giocato (e perso) una finale e una semifinale: vediamo stavolta come va. Fonte: Il Mattino