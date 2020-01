Nicolò Schirà: “Oggi nuovo summit a Milano per Amrabat. Il Napoli è alla finestra”

Nonostante l’inserimento della Fiorentina nelle ultime settimane, il Napoli si augura di poter alla fine piazzare la zampata per Amrabat dell’Hellas Verona. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su twitter aggiorna in tempo reale. “Oggi alle 18.30 a Milano summit tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Verona per decidere il futuro del centrocampista. #Napoli (accordo con Setti per €15M+1bonus) resta favorito nonostante la querelle delle ultime settimane (durata&clausola). La #Fiorentina è ancora indietro”.

La Redazione