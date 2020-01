Club storico sempre vicino al Napoli, domani in curva N.C.B. conferma la presenza

Domani sera alle ore 20,45 si giocherà allo stadio San Paolo il quarto di finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Lazio. In occasione della sfida degli azzurri non mancherà nel sostenere la compagine di Gattuso anche il Napoli club Bologna del presidente Maurizio Criscitelli. Ecco il loro comunicato: “Quando abbiamo scelto di aderire alla protesta dei gruppi organizzati, in molti hanno criticato, forse non capendo appieno i motivi, altri ci hanno addirittura accusato di inciviltà, di non voler rispettare le regole, di voler fare quello che ci pare. Abbiamo letto di tutto in queste settimane, offese, veleni, cattiverie e sentenze sputate sulla base di pregiudizi, inviti a restarcene a casa… e mentre in tanti esultavano per la “liberazione” delle curve, lo stadio San Paolo diventava un teatro silente, pronto solo a mugugnare e criticare, in cui anche poche centinaia di tifosi avversari si sentivano padroni, con le loro voci e i loro insulti a risuonare chiari in casa nostra. Ma più di tutto, non accettiamo l’accusa di “non essere veri tifosi, perché i tifosi si vedono nel momento del bisogno”! Non abbiamo mai abbandonato il nostro amore, soffrendo il doppio, per il momento della squadra e la consapevolezza di non poter essere al suo fianco nel modo in cui ci siamo sempre stati, sostenendo con voce e braccia al cielo, con gli amici di sempre e quelli che incontri lì, al solito posto in curva. Domani torneremo, e torneranno i gruppi, e canteremo… canteremo fino alla morte innalzando i nostri color, che ci vien dal profondo del cuor! Domani tutti allo stadio #LIBERIDITIFARE!”.

Fonte: Napoli club Bologna, passione e identità