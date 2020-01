Serve una scossa e via social prova a darla Diego Armando Maradona: “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! Forza Napoli Sempre” ha scritto su Instagram l’ex Pibe de Oro, attuale allenatore del Gimnasia La Plata.Il momento è delicato, il più difficile da quando il Napoli – stagione 2007-2008 – è tornato in serie A. Gli azzurri non riescono a risalire la china, il cambio in panchina e l’arrivo di Gattuso non ha dato la scossa attesa.

Fonte e foto Repubblica